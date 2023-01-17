Пупышев Амвросий
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1845
Дата смерти17.09.1918 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пупышев Никифор Амвросиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Амвросиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пупышев Степан Амвросиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Амвросиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пупышев Пантелей Амвросиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.09.1918 ст.