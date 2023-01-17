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Пупышев Амвросий

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Место рождения

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд

Дата рождения

Вычислено 1845

Дата смерти

17.09.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845

Отец: не указан

Мать: Пупышева Степанида Васильевна

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пупышев Пётр Амвросиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пупышев Никифор Амвросиевич

Мать ребёнка: не указана

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Амвросиевна

Мать ребёнка: не указана

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пупышев Степан Амвросиевич

Мать ребёнка: не указана

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Амвросиевна

Мать ребёнка: не указана

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пупышев Пантелей Амвросиевич

Мать ребёнка: не указана

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Смерть
17.09.1918 ст.
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