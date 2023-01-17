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Пислегина Мария Артемьевна

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Место рождения

Старая Монья, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Монья, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Пислегин Пислег (Данило) Бектыев (Петрович)

Узей-Тукля, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Пислегин Пётр Данилович

Отец ребёнка: Пислегин Пислег (Данило) Бектыев (Петрович)

Узей-Тукля, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Пислегин Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Пислегин Пётр Данилович

Узей-Тукля, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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