Пислегина Мария Артемьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Пислегин Пислег (Данило) Бектыев (Петрович)
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Пислегин Пислег (Данило) Бектыев (Петрович)
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Пислегин Пётр Данилович
Смерть
Неизвестно