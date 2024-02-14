Тимербулатова (Ахмедзянова) Ильсияр Бариевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимербулатова (Ахмедзянова) Ильсияр Бариевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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