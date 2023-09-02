Павла Ипполитовна
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
25.01.1887 ст.
Муж: Дмитрий Хрисанфович
Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Жених: Нефедовской волости дер. Голенина крестьянина Хрисанфа Львова сын Дмитрий Хрисанфов, православный и первым браком. (23) Невеста: той же волости дер. Нефедова крестьянская девица Павла Ипполитов... Показать все
Смерть
Неизвестно