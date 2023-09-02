Павла Ипполитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавла Ипполитовна

Павла Ипполитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1887 ст.

Муж: Дмитрий Хрисанфович

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Жених: Нефедовской волости дер. Голенина крестьянина Хрисанфа Львова сын Дмитрий Хрисанфов, православный и первым браком. (23) Невеста: той же волости дер. Нефедова крестьянская девица Павла Ипполитов... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close