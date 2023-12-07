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Попов Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1984

Отец: Попов Василий Николаевич

Мать: Попова (Денешек) Людмила Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова София Владимировна

Мать ребёнка: Козлова Полина Александровна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
06.07.2001

Дочь: Яковлева (Попова) Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Самсонова Татьяна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.08.2006

Сын: Попов (Прядкин) Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Прядкина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
09.12.2014

Сын: Попов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Прядкина Ольга Александровна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край

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