Попов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1984
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова София Владимировна
Мать ребёнка: Козлова Полина Александровна
Рождение ребёнка
06.07.2001
Дочь: Яковлева (Попова) Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Самсонова Татьяна
Рождение ребёнка
25.08.2006
Сын: Попов (Прядкин) Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Прядкина Ольга Александровна
Рождение ребёнка
09.12.2014
Сын: Попов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Прядкина Ольга Александровна