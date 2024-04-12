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Мой Антон

Место рождения

Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Мой Сергей Антонов

Мать ребёнка: не указана

Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
ИВ-1790 Сергей Антонов 55 ИВ-1791 Сергей Антонов 56 ИВ-1792 Серьгей Антонов 57 ИВ-1793 Серьгей Антонов 56 ИВ-1794 Сергей Антонов 57 ИВ-1795 Сергей АВТОНОМОВ (ОШИБКА, НАДО АНТОНОВ) 58 ИВ-1796 такой вед... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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