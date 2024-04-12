Мой Антон
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Сын: Мой Сергей Антонов
ИВ-1790 Сергей Антонов 55 ИВ-1791 Сергей Антонов 56 ИВ-1792 Серьгей Антонов 57 ИВ-1793 Серьгей Антонов 56 ИВ-1794 Сергей Антонов 57 ИВ-1795 Сергей АВТОНОМОВ (ОШИБКА, НАДО АНТОНОВ) 58 ИВ-1796 такой вед... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно