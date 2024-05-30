Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Григорьев

Иван Григорьев

Место рождения

Волдынь, Талдомский, Московская область

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: Григорий Константинов

Мать: Ксения Илларионова

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Агафья Захарова

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Стефан Иванов

Мать ребёнка: Агафья Захарова

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Агафья Захарова

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Агафья Захарова

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Агафья Захарова

Волдынь, Талдомский, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.