Иван Григорьев
Место рождения
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Отец: Григорий Константинов
Мать: Ксения Илларионова
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Агафья Захарова
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Стефан Иванов
Мать ребёнка: Агафья Захарова
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Агафья Захарова
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Агафья Захарова
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Агафья Захарова
Смерть
Неизвестно