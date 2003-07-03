Жерносек (Свиридова) Евдокия 14.03.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жерносек (Свиридова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1923

Дата смерти

03.07.2003

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1910 г.р.
Между 1911 и 1921 г.р.

Дети

1940 г.р.
Между 1942 и 1944 г.р.
Между 1945 и 1955 г.р.
Между 1947 и 1957 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1923

Отец: Свиридов Пётр

Мать: Свиридова (Лейко) Полонея

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скопинский ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жерносек Владимир

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Жерносек) Людмила

Отец ребёнка: Жерносек Владимир

Рождение ребёнка
Между 1942 и 1944

Сын: Скопинский Михаил

Отец ребёнка: Скопинский ?

Рождение ребёнка
Между 1945 и 1955

Сын: Жерносек Василий

Отец ребёнка: Жерносек Владимир

Рождение ребёнка
Между 1947 и 1957

Дочь: (Жерносек) Валентина

Отец ребёнка: Жерносек Владимир

Смерть
03.07.2003

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