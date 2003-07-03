Жерносек (Свиридова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1923
Дата смерти03.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1923
Отец: Свиридов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скопинский ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жерносек Владимир
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Жерносек) Людмила
Отец ребёнка: Жерносек Владимир
Рождение ребёнка
Между 1942 и 1944
Сын: Скопинский Михаил
Отец ребёнка: Скопинский ?
Рождение ребёнка
Между 1945 и 1955
Сын: Жерносек Василий
Отец ребёнка: Жерносек Владимир
Рождение ребёнка
Между 1947 и 1957
Дочь: (Жерносек) Валентина
Отец ребёнка: Жерносек Владимир
Смерть
03.07.2003