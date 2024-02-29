Олькова Ксения Минеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ольков Арефий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Ольков Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ольков Евсей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Ольков Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
05.01.1858
Дочь: Олькова Татьяна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Ольков Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Ольков Матвей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Ольков Лаврентий Петрович
Смерть
Неизвестно