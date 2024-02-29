Олькова Ксения Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олькова Ксения Минеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ольков Лаврентий Петрович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ольков Арефий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Ольков Лаврентий Петрович

Черга, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ольков Евсей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Ольков Лаврентий Петрович

Рождение ребёнка
05.01.1858

Дочь: Олькова Татьяна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Ольков Лаврентий Петрович

Черга, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1859

Сын: Ольков Матвей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Ольков Лаврентий Петрович

Смерть
Неизвестно

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