Александр 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Афонька

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно

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