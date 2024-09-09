Александр 1840 — найти родственников по фамилии на FamilioДревоЛюдиМестаФамилииМои фамилииПоиск фамилийЗаказать фамильный дипломБаза знанийАрхивные документыПоиск мест в справочникахПоиск людей в справочникахПоиск справочниковFamilio.MediaИндексация исторических документовПерсоны пользователейДНКМои результаты тестовСовпадения по ДНКОтветы на вопросыЗаказать отчет по происхождениюМаркетплейсВойтиГлавнаяЛюдиАлександрАлександрНаписать авторуДревоМесто рожденияНе указаноДата рождения1840Дата смертиНеизвестноПолМужскойОтецАфонька1802 г.р.МатьНе указанаДетиНе указаныДобавил: ВШПожаловаться на страницуСобытияСобытияБиографияБиографияИсточникиИсточникиОбсуждениеОбсуждениеПожаловаться на страницуУчастникиМестоКомментарийРождение1840Отец: АфонькаМать: не указанаСмертьНеизвестноПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальностиОбратная связьПомощьТарифыМы используем куки для улучшения работы сайта.ОК