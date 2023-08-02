Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Евгеньевна

Место рождения

Полично, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Полично, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.11.1907 ст.

Муж: Михаил Андреевич

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 05.11.1907 Калихновщины матрос Михаил Андреевич Полично крестьянская девица Анна Евгеньевна по жениху Калихновщины крестьянин Петр Андреевич по жениху Калихновщины кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно

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