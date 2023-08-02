Анна Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1907 ст.
Муж: Михаил Андреевич
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 05.11.1907 Калихновщины матрос Михаил Андреевич Полично крестьянская девица Анна Евгеньевна по жениху Калихновщины крестьянин Петр Андреевич по жениху Калихновщины кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно