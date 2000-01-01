Федько Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1964
Дочь: Граб Светлана Александровна
Мать ребёнка: Федько Таисия Филипповна
Рождение ребёнка
10.12.1971
Дочь: Титаренко Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Федько Таисия Филипповна
Смерть
Неизвестно