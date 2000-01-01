Федько Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федько Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1964

Дочь: Граб Светлана Александровна

Мать ребёнка: Федько Таисия Филипповна

Рождение ребёнка
10.12.1971

Дочь: Титаренко Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Федько Таисия Филипповна

Смерть
Неизвестно
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