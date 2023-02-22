Гаврилова (Родионова) Евдокия Николаевна?
Место рожденияНатальевка
Дата рождения1896
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Натальевка
Рождение ребёнка
24.04.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1982
с. Шарголи
Похороны
Неизвестно
Кубаево