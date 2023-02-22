Гаврилова (Родионова) Евдокия Николаевна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Родионова) Евдокия Николаевна?

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Место рождения

Натальевка

Дата рождения

1896

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Натальевка
Рождение ребёнка
24.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилов Сергей Алексеевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилов Сергей Алексеевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилов Сергей Алексеевич?

Смерть
1982
с. Шарголи
Похороны
Неизвестно
Кубаево
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