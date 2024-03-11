Фадеев Гогленков Семен Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Фадей Иванов
Бракосочетание
31.01.1851
Осенево, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.04.1858
Дочь: Фадеева Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Екатерина Андреевна
Ульяново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно