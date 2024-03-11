Фадеев Гогленков Семен Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Гогленков Семен Фадеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Фадей Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1851

Жена: не указана

Осенево, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.04.1858

Дочь: Фадеева Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Екатерина Андреевна

Ульяново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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