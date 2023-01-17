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Гуселетов Афанасий Григорьевич

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Гуселетов Григорий Васильевич

Мать: Гуселетова Мавра

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Гуселетов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Гуселетова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Мать ребёнка: Гуселетова Александра Яковлевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гуселетов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Гуселетова Александра Яковлевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Гуселетов Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Гуселетова Александра Яковлевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Гуселетов Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Гуселетова Александра Яковлевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Гуселетова Александра Яковлевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Александра Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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