Гуселетов Афанасий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Гуселетов Григорий Васильевич
Мать: Гуселетова Мавра
Рождение ребёнка
1837
Сын: Гуселетов Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Гуселетова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Гуселетова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гуселетов Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Гуселетова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гуселетов Павел Афанасьевич
Мать ребёнка: Гуселетова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Гуселетов Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Гуселетова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Гуселетова Александра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно