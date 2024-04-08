Корнева (Безрукова) Евдокия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1900
Дочь: Исаева (Корнева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Корнев Иван Григорьевич
Содом, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно