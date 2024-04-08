Корнева (Безрукова) Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева (Безрукова) Евдокия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1900

Дочь: Исаева (Корнева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Корнев Иван Григорьевич

Содом, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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