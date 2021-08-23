Красулина (Бурмистрова) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулина (Бурмистрова) Александра Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

1939 г.р.
1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Бурмистров Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Красулин Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Красулин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1944

Сын: Красулин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Красулин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красулин Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красулин Василий Григорьевич

Смерть
2006
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