Красулина (Бурмистрова) Александра Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти2006
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Бурмистров Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Красулин Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Красулин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1944
Сын: Красулин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Красулин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красулин Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2006