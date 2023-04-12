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Ботюк Елисей Иванович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
24.01.1888 ст.

Жена: Ботюк (Бойко) Мария Андреевна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Уволенный в запас армии Ефрейтор Елисей Иванов Ботюк, православного вероисповедания первым браком Солдатская дочь Мария Андреева Бойкова, православного вероисповедания первым браком Поручители по ж... Показать все
Восприемник
21.08.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение Авраамия Сагана Крестьянин села Чесновского Раковца Аверий Стефанов Саган и законная жена его Марфа Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: побилетный ефрейтор Елисей Ивано... Показать все
Смерть
Неизвестно

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