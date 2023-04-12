Ботюк Елисей Иванович
Место рождения
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1888 ст.
Уволенный в запас армии Ефрейтор Елисей Иванов Ботюк, православного вероисповедания первым браком Солдатская дочь Мария Андреева Бойкова, православного вероисповедания первым браком Поручители по ж... Показать все
Восприемник
21.08.1888 ст.
Крещение Авраамия Сагана Крестьянин села Чесновского Раковца Аверий Стефанов Саган и законная жена его Марфа Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: побилетный ефрейтор Елисей Ивано... Показать все
Смерть
Неизвестно