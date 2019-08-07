Сигуля Таисия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигуля Таисия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.2019

Отец: Сигуля Максим Геннадьевич

Мать: Сигуля Оксана Анатольевна

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