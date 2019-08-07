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Сигуля Таисия Максимовна
Сигуля Таисия Максимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.08.2019
Пол
Женский
Отец
Сигуля Максим Геннадьевич
Мать
Сигуля Оксана Анатольевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.2019
Отец:
Сигуля Максим Геннадьевич
Мать:
Сигуля Оксана Анатольевна
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