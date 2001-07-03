Чередова (Чекалова) Таисия Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.12.1923
Дата смерти03.07.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1923
Военная служба
С 29.08.1942
Медаль «За боевые заслуги» 05.04.1945 | Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945 | Орден Отечественной войны II степени 01.08.1986
Бракосочетание
28.06.1947
Рождение ребёнка
15.06.1948
Сын: Чередов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Чередов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
07.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чередов Михаил Николаевич
Смерть
03.07.2001
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан