Чередова (Чекалова) Таисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова (Чекалова) Таисия Васильевна

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

15.12.1923

Дата смерти

03.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1923

Отец: Чекалов Василий Иосифович

Мать: Чекалова Ксения Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Военная служба
С 29.08.1942
Медаль «За боевые заслуги» 05.04.1945 | Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945 | Орден Отечественной войны II степени 01.08.1986
Бракосочетание
28.06.1947

Муж: Чередов Михаил Николаевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1948

Сын: Чередов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Чередов Михаил Николаевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чередов Михаил Николаевич

Смерть
03.07.2001
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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