Локшин Евгений Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1968
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1968
Отец: Локшин Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
26.03.1999
Дочь: Трофимова Диана Евгеньевна
Мать ребёнка: Иванова Оксана Анатольевна
Рождение ребёнка
20.02.2000
Дочь: Локшина Дарья Евгеньевна
Мать ребёнка: Иванова Оксана Анатольевна
Рождение ребёнка
06.03.2003
Мать ребёнка: Иванова Оксана Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекунова Софья
Мать ребёнка: Иванова Оксана Анатольевна