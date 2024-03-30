Локшин Евгений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛокшин Евгений Михайлович

Локшин Евгений Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1968

Отец: Локшин Михаил Евгеньевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1999

Дочь: Трофимова Диана Евгеньевна

Мать ребёнка: Иванова Оксана Анатольевна

Рождение ребёнка
20.02.2000

Дочь: Локшина Дарья Евгеньевна

Мать ребёнка: Иванова Оксана Анатольевна

Рождение ребёнка
06.03.2003

Сын: Локшин Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Иванова Оксана Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекунова Софья

Мать ребёнка: Иванова Оксана Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close