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Майстренко Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1941

Дата смерти

29.12.2008

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Около 1935 г.р.
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Добавил:

ич
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 28.05.1935

Дочь: Майстренко Веремеенко Александра Петровна

Мать ребёнка: Кононова Мария Игнатьевна

Рождение
30.08.1941

Отец: Майстренко Ов Петр Федорович

Мать: Кононова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.12.2008

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