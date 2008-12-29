Майстренко Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1941
Дата смерти29.12.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 28.05.1935
Дочь: Майстренко Веремеенко Александра Петровна
Мать ребёнка: Кононова Мария Игнатьевна
Рождение
30.08.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.12.2008