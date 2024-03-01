Махина Фекла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Махин Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Махина Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Махин Иван Прохорович
Рождение ребёнка
03.06.1843 ст.
Сын: Махин Иван Иванович
Отец ребёнка: Махин Иван Прохорович
Рассыпное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/2c9fd7ce-3874-40b8-98f4-3b0662fc4402/73
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно