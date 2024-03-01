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Махина Фекла Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Махин Иван Прохорович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Махина Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Махин Иван Прохорович

Рождение ребёнка
03.06.1843 ст.

Сын: Махин Иван Иванович

Отец ребёнка: Махин Иван Прохорович

Рассыпное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/2c9fd7ce-3874-40b8-98f4-3b0662fc4402/73
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махин Иван Прохорович

Смерть
Неизвестно
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