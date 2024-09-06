Белоусова (Тушина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (Тушина) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Тушин Иван

Мать: Тушина Юлия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Петр

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоусов Петр

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоусов Петр

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоусов Петр

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоусов Петр

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