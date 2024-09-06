Белоусова (Тушина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Тушин Иван
Мать: Тушина Юлия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоусов Петр
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1950