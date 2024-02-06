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Мышов Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1978

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1975 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1978

Отец: Мышов Анатолий Фёдорович

Мать: Мышова Светлана

Рождение ребёнка
16.03.2004

Сын: Мышов Артем Сергеевич

Мать ребёнка: Мышова Елена

Рождение ребёнка
25.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мышова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышова Елена

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