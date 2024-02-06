Мышов Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1978
Отец: Мышов Анатолий Фёдорович
Мать: Мышова Светлана
Рождение ребёнка
16.03.2004
Мать ребёнка: Мышова Елена
Рождение ребёнка
25.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мышова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мышова Елена