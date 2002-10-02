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Зобнин Алексей Юрьевич
Зобнин Алексей Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.10.2002
Пол
Мужской
Отец
Зобнин Юрий Александрович
1975 г.р.
Мать
Зобнина Светлана Викторовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.2002
Отец:
Зобнин Юрий Александрович
Мать:
Зобнина Светлана Викторовна
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