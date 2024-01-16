Козицин Пафнутий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1933
Сын: Козицин Владимир Пафнутьевич
Мать ребёнка: Козицина Лидия Афанасьевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козицын Николай Пафнутьевич
Мать ребёнка: Козицина Лидия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козицын Виктор Пафнутьевич
Мать ребёнка: Козицина Лидия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романовская Галина Пафнутьевна
Мать ребёнка: Козицина Лидия Афанасьевна
Смерть
Неизвестно