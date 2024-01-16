Козицин Пафнутий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козицин Пафнутий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1933

Сын: Козицин Владимир Пафнутьевич

Мать ребёнка: Козицина Лидия Афанасьевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козицын Николай Пафнутьевич

Мать ребёнка: Козицина Лидия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козицын Виктор Пафнутьевич

Мать ребёнка: Козицина Лидия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романовская Галина Пафнутьевна

Мать ребёнка: Козицина Лидия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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