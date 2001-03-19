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Секушенко Артем Андреевич
Секушенко Артем Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.03.2001
Пол
Мужской
Отец
Секушенко Андрей Дмитриевич
1976 г.р.
Мать
Секушенко (Гольман) Инна Анатольевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.2001
Отец:
Секушенко Андрей Дмитриевич
Мать:
Секушенко Инна Анатольевна
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