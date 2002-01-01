Закиров Салих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закиров Салих

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закиров Хасым Салихович

Мать ребёнка: Амина Назмутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурнович Фарида Салиховна

Мать ребёнка: Амина Назмутдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амина Назмутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дания Салиховна

Мать ребёнка: Амина Назмутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закиров Тагир Салихович

Мать ребёнка: Амина Назмутдиновна

Смерть
Неизвестно
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