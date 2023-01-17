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Юрков Александр Петрович

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Место рождения

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

09.03.1913 ст.

Дата смерти

27.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1913 ст.

Отец: Юрков Петр Михайлович

Мать: Юркова Ефимия Ивановна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Военная служба
С 1935
Кадровый военный с 1935 года. Танкист, воентехник I ранга. 150 танковая бригада 3-й армии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Евгения

Смерть
27.04.1942
Горбачево, Плавский район, Тульская область
Погиб.
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