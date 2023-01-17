Юрков Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения09.03.1913 ст.
Дата смерти27.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1913 ст.
Отец: Юрков Петр Михайлович
Мать: Юркова Ефимия Ивановна
Военная служба
С 1935
Кадровый военный с 1935 года. Танкист, воентехник I ранга. 150 танковая бригада 3-й армии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркова Евгения
Смерть
27.04.1942
Горбачево, Плавский район, Тульская область
Погиб.