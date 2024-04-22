Колос Яков Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колос Никифор Фомин
Рождение ребёнка
16.03.1903
Дочь: Колос Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1904
Дочь: Колос Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.1907
Дочь: Колос Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1908 ст.
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Запись сделана в селе Константиновке Бахмутском уезде