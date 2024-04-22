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Колос Яков Никифорович

Место рождения

Забуянье, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колос Никифор Фомин

Мать: не указана

Забуянье, Київська область
Рождение ребёнка
16.03.1903

Дочь: Колос Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Забуянье, Київська область
Рождение ребёнка
29.11.1904

Дочь: Колос Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Забуянье, Київська область
Рождение ребёнка
09.07.1907

Дочь: Колос Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Забуянье, Київська область
Рождение ребёнка
05.12.1908 ст.

Сын: Колос Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Забуянье, Київська область
Запись сделана в селе Константиновке Бахмутском уезде
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