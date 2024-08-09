(Иванова) Мария
Место рожденияРоссия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Хвошни
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Арсений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Александр Арсеньев
Отец ребёнка: Алексеев Арсений
Рождение ребёнка
20.02.1903
Сын: Баранов Константин Арсеньев
Отец ребёнка: Алексеев Арсений
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Баранова) Анна Арсеньева
Отец ребёнка: Алексеев Арсений
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Алексеев Арсений
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Алексеев Арсений
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Жукова (Баранова) Зинаида Арсеньева
Отец ребёнка: Алексеев Арсений
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Алексеев Арсений
Смерть
Неизвестно