(Иванова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Мария

Место рождения

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Хвошни

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Арсений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Александр Арсеньев

Отец ребёнка: Алексеев Арсений

Рождение ребёнка
20.02.1903

Сын: Баранов Константин Арсеньев

Отец ребёнка: Алексеев Арсений

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Баранова) Анна Арсеньева

Отец ребёнка: Алексеев Арсений

Рождение ребёнка
1911

Сын: Баранов Алексей Арсеньев

Отец ребёнка: Алексеев Арсений

Рождение ребёнка
1918

Сын: Баранов Николай Арсеньев

Отец ребёнка: Алексеев Арсений

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Жукова (Баранова) Зинаида Арсеньева

Отец ребёнка: Алексеев Арсений

Рождение ребёнка
1922

Сын: Баранов Павел Арсеньев

Отец ребёнка: Алексеев Арсений

Смерть
Неизвестно

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