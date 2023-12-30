Игнатьев Прокопей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Игнатьев Дмитрий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаброва Федора Никитична
Рождение ребёнка
1747
Сын: Игнатьев Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Шаброва Федора Никитична
Рождение ребёнка
1752
Сын: Игнатьев Фаддей Прокопьевич
Мать ребёнка: Шаброва Федора Никитична
Смерть
Неизвестно