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Игнатьев Прокопей Дмитриевич

Место рождения

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Игнатьев Дмитрий Яковлевич

Мать: не указана

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаброва Федора Никитична

Рождение ребёнка
1747

Сын: Игнатьев Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Шаброва Федора Никитична

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Игнатьев Фаддей Прокопьевич

Мать ребёнка: Шаброва Федора Никитична

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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