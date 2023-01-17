Анна Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Карловна

Анна Карловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Николай Иванович

Отец ребёнка: Баранов Иван

Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Баранов Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close