Кормин Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормин Иван Семенович

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Место рождения

Дугина, Тюменская область

Дата рождения

26.08.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дугина, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.05.1909 ст.

Сын: Кормин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кормина Парасковья Григорьевна

Коркино, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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