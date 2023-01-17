Кормин Иван Семенович
Место рожденияДугина, Тюменская область
Дата рождения26.08.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дугина, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.05.1909 ст.
Мать ребёнка: Кормина Парасковья Григорьевна
Коркино, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно