Масалимова Минниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масалимова Минниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хаджимурат

Мать: Мать Миннисы

Рождение ребёнка
1901

Сын: Масалимов Гиндулла Сагидуллович

Отец ребёнка: Масалимов Сагидулла

Рождение ребёнка
1909

Сын: Масалимов Халимулла

Отец ребёнка: Масалимов Сагидулла

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Газизэ

Отец ребёнка: Масалимов Сагидулла

Рождение ребёнка
1917

Сын: Масалимов Валижан

Отец ребёнка: Масалимов Сагидулла

Смерть
Неизвестно
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