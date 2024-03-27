Масалимова Минниса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хаджимурат
Мать: Мать Миннисы
Рождение ребёнка
1901
Сын: Масалимов Гиндулла Сагидуллович
Отец ребёнка: Масалимов Сагидулла
Рождение ребёнка
1909
Сын: Масалимов Халимулла
Отец ребёнка: Масалимов Сагидулла
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Газизэ
Отец ребёнка: Масалимов Сагидулла
Рождение ребёнка
1917
Сын: Масалимов Валижан
Отец ребёнка: Масалимов Сагидулла
Смерть
Неизвестно