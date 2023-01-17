Демьянова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1935
Отец ребёнка: Демьянов Пётр Сергеевич
Калининская обл., Пеновский р-н, п. Жукопа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демьянов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Демьянов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демьянов Пётр Сергеевич
Смерть
Неизвестно