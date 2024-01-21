Мартиненко Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартиненко Евдокия Степанова

Мартиненко Евдокия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартиненко Николай Мойсеев

Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 638
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.