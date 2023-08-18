Бондарев Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева ?

Рождение ребёнка
1770

Сын: Бондарев Данила

Мать ребёнка: Бондарева ?

Рождение ребёнка
1778

Сын: Бондарев Игнатий

Мать ребёнка: Бондарева ?

Рождение ребёнка
1789

Сын: Бондарев Антон

Мать ребёнка: Бондарева ?

Смерть
Неизвестно

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