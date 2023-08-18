Бондарев Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарева ?
Рождение ребёнка
1770
Сын: Бондарев Данила
Мать ребёнка: Бондарева ?
Рождение ребёнка
1778
Сын: Бондарев Игнатий
Мать ребёнка: Бондарева ?
Рождение ребёнка
1789
Сын: Бондарев Антон
Мать ребёнка: Бондарева ?
Смерть
Неизвестно