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Волков Павел Павлович

Место рождения

Хариковская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.02.1916 ст.

Дата смерти

11.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1916 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хариковская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
11.02.1944
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
подполковник, командир 600-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 13-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады, погиб 11 февр. 1944 г., похоронен у Кремлёвской ... Показать все

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