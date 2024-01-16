Волков Павел Павлович
Место рождения
Дата рождения07.02.1916 ст.
Дата смерти11.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1916 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
11.02.1944
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
подполковник, командир 600-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 13-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады, погиб 11 февр. 1944 г., похоронен у Кремлёвской ... Показать все