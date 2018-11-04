Прокофьева (Катюхина) Таисия Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.04.1938
Дата смерти04.11.2018
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1938
Отец: Катюхин Иван Трофимович
Мать: Катюхина Харитина
Рождение ребёнка
04.02.1960
Дочь: Дурандина (Прокофьева) Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Прокофьев Анатолий Прокофьевич
Новоалександровка, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.06.1963
Дочь: Ярмизина Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
04.11.2018
Тольятти, Тольятти, Самарская область