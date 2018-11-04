Прокофьева (Катюхина) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Катюхина) Таисия Ивановна

Место рождения

Чернышовка, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.04.1938

Дата смерти

04.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1938

Отец: Катюхин Иван Трофимович

Мать: Катюхина Харитина

Чернышовка, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.02.1960

Дочь: Дурандина (Прокофьева) Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Прокофьев Анатолий Прокофьевич

Новоалександровка, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.06.1963

Дочь: Ярмизина Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
04.11.2018
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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