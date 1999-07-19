Карпович Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1925
Дата смерти19.07.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпович Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Карпович Мария Алкексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпович Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Карпович Мария Алкексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпович Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Карпович Мария Алкексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпович Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Карпович Мария Алкексеевна
Рождение ребёнка
15.10.1958
Мать ребёнка: Карпович Мария Алкексеевна
Смерть
19.07.1999