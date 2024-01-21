Мартыненко Лука Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Мартиненко Семен Иванов
Мать: Мартиненко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартыненко Анна Петрова
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Мартыненко Анна Петрова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Мартиненко) Ольга Лукина
Мать ребёнка: Мартыненко Анна Петрова
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Мартыненко Анна Петрова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Мартыненко Анна Петрова
Рождение ребёнка
?.02.1835
Дочь: (Мартиненко) Евдокия Лукина
Мать ребёнка: Мартыненко Анна Петрова
Место жительства
20.04.1835 ст.
Написание фамилии - Мартиненко Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 259
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Мартыненко) Анна Лукина
Мать ребёнка: Мартыненко Анна Петрова
Место жительства
10.10.1850 ст.
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454 лл 641
Смерть
Неизвестно