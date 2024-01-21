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Мартыненко Лука Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Мартиненко Семен Иванов

Мать: Мартиненко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартыненко Анна Петрова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мартиненко Семен Лукин

Мать ребёнка: Мартыненко Анна Петрова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Мартиненко) Ольга Лукина

Мать ребёнка: Мартыненко Анна Петрова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Мартыненко Гаврило Лукин

Мать ребёнка: Мартыненко Анна Петрова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Мартыненко Яков Лукин

Мать ребёнка: Мартыненко Анна Петрова

Рождение ребёнка
?.02.1835

Дочь: (Мартиненко) Евдокия Лукина

Мать ребёнка: Мартыненко Анна Петрова

Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Написание фамилии - Мартиненко Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 259
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Мартыненко) Анна Лукина

Мать ребёнка: Мартыненко Анна Петрова

Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454 лл 641
Смерть
Неизвестно

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