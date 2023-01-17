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Неизвестно

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Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Черников Борис (?)

Отец ребёнка: Черников Михаил

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Ливина Евдокия

Отец ребёнка: Черников Михаил

Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Черников Евсевий (?)

Отец ребёнка: Черников Михаил

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Черников Антон

Отец ребёнка: Черников Михаил

Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Черников Евтих

Отец ребёнка: Черников Михаил

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