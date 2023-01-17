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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1866
Сын: Черников Борис (?)
Отец ребёнка: Черников Михаил
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Ливина Евдокия
Отец ребёнка: Черников Михаил
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Черников Евсевий (?)
Отец ребёнка: Черников Михаил
Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Черников Антон
Отец ребёнка: Черников Михаил
Рождение ребёнка
До 1871
Сын: Черников Евтих
Отец ребёнка: Черников Михаил