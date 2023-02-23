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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Андреян Яковлев

Отец ребёнка: Яков Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Павел Яковлев

Отец ребёнка: Яков Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Тихон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Петров

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