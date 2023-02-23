?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Андреян Яковлев
Отец ребёнка: Яков Петров
Рождение ребёнка
1837
Сын: Павел Яковлев
Отец ребёнка: Яков Петров
Рождение ребёнка
1843
Сын: Тихон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Петров
Рождение ребёнка
1850
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Петров