(Фаддиева) Наталья(?) Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Фаддиев Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Фаддиев Матвей
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Фаддиев Матвей
Работа или профессия
Неизвестно
172,173
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаддиев Матвей
Место жительства
Неизвестно
Прокуткино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область