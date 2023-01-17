(Фаддиева) Наталья(?) Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фаддиева) Наталья(?) Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Фаддиев Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Фаддиев Матвей

Рождение ребёнка
1877

Сын: Фаддиев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Фаддиев Матвей

Работа или профессия
Неизвестно
172,173
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддиев Матвей

Место жительства
Неизвестно
Прокуткино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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