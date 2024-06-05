Плюснина (Богданова) Людмила Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюснина (Богданова) Людмила Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

05.06.2024

Пол

Женский

Отец

Мать

1935 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Богданов Юрий

Мать: Богданова Пелагея Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.06.2024
Колпаковка, Шалинский, Свердловская область

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