Плюснина (Богданова) Людмила Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти05.06.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Богданов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.06.2024
Колпаковка, Шалинский, Свердловская область