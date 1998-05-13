Михалёв Валентин Андреевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1926
Дата смерти13.05.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1926 по 1929
Место жительства
С 1945 по 1952
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1952 по 1972
Место жительства
С 1972 по 1998
Смерть
13.05.1998