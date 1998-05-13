Михалёв Валентин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалёв Валентин Андреевич

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Место рождения

Сомицыно, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.04.1926

Дата смерти

13.05.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Сомицыно, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1926 по 1929
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1945 по 1952
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1952 по 1972
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1972 по 1998
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.05.1998
Москва, город федерального значения Москва
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