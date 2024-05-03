Аймуратова Ханша Кожабаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аймуратова Ханша Кожабаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.?

Сын: Аймуратов Бауыржан Бакбергенов

Отец ребёнка: Аймуратов Бакберген -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аймуратов Таргин Бакбергенович

Отец ребёнка: Аймуратов Бакберген -

Рождение ребёнка
24.11.1973

Дочь: Калиева Гульнар Бакбергеновна

Отец ребёнка: Аймуратов Бакберген -

Рождение ребёнка
16.08.1976

Сын: Аймуратов Талгат Бакбергенович

Отец ребёнка: Аймуратов Бакберген -

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