Аймуратова Ханша Кожабаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.?
Сын: Аймуратов Бауыржан Бакбергенов
Отец ребёнка: Аймуратов Бакберген -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аймуратов Таргин Бакбергенович
Отец ребёнка: Аймуратов Бакберген -
Рождение ребёнка
24.11.1973
Дочь: Калиева Гульнар Бакбергеновна
Отец ребёнка: Аймуратов Бакберген -
Рождение ребёнка
16.08.1976
Сын: Аймуратов Талгат Бакбергенович
Отец ребёнка: Аймуратов Бакберген -