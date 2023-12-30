Оловянникова -- Наталья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оловянникова -- Наталья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оловянников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Оловянников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Оловянников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Оловянников Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Оловянников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Оловянников Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Оловянников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Оловянников Федор Николаевич

Отец ребёнка: Оловянников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Оловянников Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Оловянников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Оловянникова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Оловянников Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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