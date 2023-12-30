Оловянникова -- Наталья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Сын: Оловянников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Оловянников Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Оловянников Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Оловянников Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Оловянников Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Оловянников Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Оловянников Федор Николаевич
Отец ребёнка: Оловянников Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Оловянников Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Оловянников Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Оловянникова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Оловянников Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно